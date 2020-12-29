Bellona Kayseri İzmit’te

Bellona Kayseri Basketbol ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda İzmit Belediyespor’a konuk olacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 14.haftasında İzmit’te İzmit Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-Kırmızılılar yarın oynanacak zorlu maç için bugün sabah 07.30’da havayolu ile İstanbul’a gitti. Ardından karayolu ile İzmit’e geçip son antrenmanını maçın oynanacağı salonda yapacak olan Bellona Kayseri Basketbol maç saatini beklemeye çekilecek.

Ligin ilk yarısını 13 maçta 3 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol takımı, ikinci yarıda başarı çıtasını yükseltmek istiyor. Bellona Kayseri Basketbol takım coachı Ayhan Avcı, "Ligin ikinci yarısına İzmit Belediyespor maçıyla başlayacağız. Hedefimiz kazanmak. Ligin ikinci yarısında daha başarılı bir grafik çizmek istiyoruz" dedi.

İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda oynanacak olan İzmit Belediyespor ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması saat 14.30’da başlayacak.