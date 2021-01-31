Bellona Kayseri izin yapıyor

Bellona Kayseri Basketbol, lige verilen milli ara nedeniyle izin yapıyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı izin yapıyor. Milli maç nedeniyle lige verilen arada sarı kırmızılı ekip 7 Şubat tarihine kadar izin yapacak.

Sarı Kırmızılı oyuncular, önümüzdeki haftasonu yeniden toplanarak çalışmalarına devam edecek. Sarı Kırmızılı takım oyuncuları Esra Ural Topuz ve Melis Gülcan milli takım kampında yeralıyor.

Ligde 18 maçta 5 galibiyet ve 13 mağlubiyet alan Bellona Kayseri, 23 puanla 12.sırada yer alıyor.