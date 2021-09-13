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Bellona Kayseri ilk hazırlık maçını kazandı

Bellona Kayseri Baksetbol yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Ankara ekibi Botaş’ı 1 sayı farkla 67-66 mağlup etti.

KAYSERİ 13.09.2021, 14:26
Bellona Kayseri ilk hazırlık maçını kazandı

Bellona Kayseri Baksetbol yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Ankara ekibi Botaş’ı 1 sayı farkla 67-66 mağlup etti.


Türkiye Kadınlar Baksetbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında deplasmanda Ankara ekibi Botaş ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Ankara’da oynana karşılaşmada rakibi karşısında ilk yarıyı 31-33 önde kapatan Bellona Kayseri Basketbol sahadan ise 66-67’lik galibiyetle ayrıldı.


Bellona Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, “Takımımız ilk hazırlık maçını Ankara’da Botaş ile oynadı. İlk yarısını 31-33 önde kapattığımız karşılaşmada 66-67’lik skorla galip ayrılan takımımızı kutluyoruz” denildi.

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