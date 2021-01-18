Bellona Kayseri, Eurocup’ta ilk maçına hazır
Eurocop’ta mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol, ilk maçına hazır. Kayseri ekibi, ilk maçında yarın Macaristan temsilcisi Üni Gyor ile karşılaşacak.
Eurocop’ta mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol, ilk maçına hazır. Kayseri ekibi, ilk maçında yarın Macaristan temsilcisi Üni Gyor ile karşılaşacak.
Bellona Kayseri Basketbol, Eurocup müsabakaları için Macaristan’a gitmişti. İlk maçına Salı günü çıkacak olan Sarı-Kırmızılı ekip grup maçlarına ev sahipliği yapan Uni Gyor ile karşılaşacak.Ligde istediği sonuçları elde edemeyen Bellona Kayseri Basketbol, Avrupa Kupası grup maçlarına Macaristan’da çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, buradaki karşılaşmaları kazanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Kayseri ekibi, 19 Ocak Salı günü oynayacağı Uni Gyor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Bellona Kayseri Basketbol’un Avrupa Kupası maç programı şu şekilde;
19 Ocak Salı
19:00 Uni Gyor-Bellona Kayseri Basketbol
21 Ocak Perşembe
22:30 Bellona Kayseri Basketbol-Szekszard
22 Ocak Cuma19:00 Bellona Kayseri Basketbol-Prometey
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12