Bellona Kayseri, Eurocup’ta ilk maçına hazır

Eurocop’ta mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol, ilk maçına hazır. Kayseri ekibi, ilk maçında yarın Macaristan temsilcisi Üni Gyor ile karşılaşacak.

Bellona Kayseri Basketbol, Eurocup müsabakaları için Macaristan’a gitmişti. İlk maçına Salı günü çıkacak olan Sarı-Kırmızılı ekip grup maçlarına ev sahipliği yapan Uni Gyor ile karşılaşacak.Ligde istediği sonuçları elde edemeyen Bellona Kayseri Basketbol, Avrupa Kupası grup maçlarına Macaristan’da çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, buradaki karşılaşmaları kazanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Kayseri ekibi, 19 Ocak Salı günü oynayacağı Uni Gyor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Bellona Kayseri Basketbol’un Avrupa Kupası maç programı şu şekilde;

19 Ocak Salı

19:00 Uni Gyor-Bellona Kayseri Basketbol

21 Ocak Perşembe

22:30 Bellona Kayseri Basketbol-Szekszard

22 Ocak Cuma

19:00 Bellona Kayseri Basketbol-Prometey