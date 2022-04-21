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Bellona Kayseri bin 801 sayı üretti
Bellona Kayseri Basketbol takımı 26 maçta rakip potalara bin 801 sayı attı.
KAYSERİ 21.04.2022, 17:16
Bellona Kayseri Basketbol takımı 26 maçta rakip potalara bin 801 sayı attı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol 2021-2022 sezonunda oynadığı 26 maçta 7 galibiyet ve 19 mağlubiyet aldı. Sarı-Kırmızılılar 26 maçta rakip potaya 1.801 sayı atarken kendi potasında ise 2.026 sayı gördü. Sarı-Kırmızılılar ligi -225 sayı averajla tamamladı.