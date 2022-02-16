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Bellona Kayseri Basketbol’da bayrak değişimi

Bellona Kayseri Basketbol Takımı’nda, Olağan Genel Kurul ile Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Yüksel oldu. Yüksel yaptığı konuşmasında, “Takımı yeniden Avrupa’da gördüğümüz günlere getirmek için çalışacağız” dedi.

KAYSERİ 16.02.2022, 13:08
Bellona Kayseri Basketbol’da bayrak değişimi

Bellona Kayseri Basketbol Takımı’nda, Olağan Genel Kurul ile Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Yüksel oldu. Yüksel yaptığı konuşmasında, “Takımı yeniden Avrupa’da gördüğümüz günlere getirmek için çalışacağız” dedi.

Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Konferans Salonu’nda yapılan Genel Kurula Başkan Yakup Yüksel, eski Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yağmur ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Takımın mevcut borçlarının daha önceki dönemlerle birlikte geldiğini ve büyük kısmının da SSK ile vergi ödemeleri olduğunu söyleyen eski başkan Ömer Yağmur, “Bellona Kayseri’de Bundan önce aralıklı olarak arkadaşlar 2-3 yıl başkanlık yaptılar ama 25 yıldan fazla başkanlık yaptım. Severek yaptım. Bu işin zahmeti de sıkıntısı da olacak ama güzel günlerimiz geçti. Borç hanemizde bir meblağa söylendi ben de oraya bir açıklık getirmek istiyorum. Bizim borcumuzun büyük bir kısmı SSK ve vergi borcu. Bu takımın daha önceki dönemlerinden başlayarak gelen borçlar. Türkiye’nin büyük takımları dahil olmak üzere kurumsal takımların hepsinin devlete vergi ve SSK borcu var. Herkes affını bekliyor. Yapılandırma bekleniyor ve bu borcun büyük kısmı oradan geliyor. Diğer kısmı da sporculara ödenmesi gereken rakam. Ben beraber çalıştığım, aynı yolda yürüdüğümüz arkadaşların hepsine hakkımı helal ediyorum, onlar da helal etsinler. Ben ayrılmıyorum. Maçlara geleceğim, gideceğim ama yönetim olarak değiştik. Bundan sonra da dışarıdan destekle elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben emeği geçen herkese teşekkürlerimi borç biliyorum” dedi.

Takımı eski günlerindeki başarılara ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Yüksel ise, “Ben Bellona Kayseri Basketbol takımını da yakından takip ettim. Ömer başkanım 25 yıldır güzel bir şekilde yaptı ama görevi bitmedi. Fiilen belki bizler görev yapacağız ama Ömer başkanımın tecrübesinden, enerjisinden, bilgisinden her zaman istifade etmeye devam edeceğiz. Ömer başkanım 25 yıl basketbol camiasına hizmet etmiş ve biz de onun gayretlerinden ve birikimlerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Ben eski yönetimde görev yapan bütün üyelere teşekkür ediyorum. Takımı güzel yerlere getirdiler. Belki son birkaç yıldır maddi imkansızlıklardan dolayı özlenen ve çok başarılı olduğu dönemleri belki arıyor ama inşallah önümüzdeki dönemlerde yine EuroCup’ta Euro Lig’de final oynadığı, salonları tıklım tıklım doldurduğu yıllara takımı getirmek için çaba ve gayret göstereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yaptığımız genel kurulun herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Yüksel tarafından eski başkan Ömer Yağmur’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Olağan Genel Kurul’da oluşturulan yeni yönetim kurulu ise şu şekilde:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Yakup Yüksel, Ahmet Bozbey, Özkan Arseven, Hacı Söyler, İbrahim Somtaş, Kerem Eriş, Sinan Karaoğlu, Ş. Murat Apaydın, Ahmet Çalık, Nadire Erdoğan Arık.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Yusuf Sarıalp, Ahmet Canbulut, Tüğran Akdağ, Furkan Ergüneş, İbrahim Bozdağ.

Denetim Kurulu Asil Üyeler: Ahmet Yalçın, İbrahim Baltacı, Oğuzhan Herdem.

Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Uğur Benli, Ali Doğan, Mustafa Altıntaş.

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