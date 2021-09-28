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Bellona Kayseri Basketbol, yeni yıldızlarını arıyor

Bellona Kayseri Basketbol, geleceğin sporcularını arıyor. Sarı kırmızılı ekibin alt yapı seçmeleri, 3 Ekim Pazar günü yapılacak.

KAYSERİ 28.09.2021, 13:32
Bellona Kayseri Basketbol, yeni yıldızlarını arıyor

Bellona Kayseri Basketbol, geleceğin sporcularını arıyor. Sarı kırmızılı ekibin alt yapı seçmeleri, 3 Ekim Pazar günü yapılacak.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, alt yapı seçmesi ile yeni yıldızlarını arayacak. Alt yapı seçmeleri, 3 Pazar günü yapılacak. Şimdiye kadar çok oyuncuyu alt yapısından yetiştirerek Türk basketboluna kazandıran Bellona Kayseri Basketbol, yeni yıldızlar yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, 3 Ekim Pazar günü 2007-2008-2009-2010-2011 ve 2012 doğumluları takıma kazandırmak için alt yapı seçmesi yapacak. Seçmeler, Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda yapılacak. Alt yapı seçmelerini Baş Antrenör Ayhan Avcı’nın da takip etmesi bekleniyor.

Çocuklarını alt yapı seçmelerine dahil etmek isteyen veliler, 0541 278 07-02 ve 0352 290 82 92 numaraları arayarak kayıt yaptırabilecek.

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