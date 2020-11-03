Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Başkanı Ömer Yağmur: “Uzun oyuncu arayışındayız”

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Başkanı Ömer Yağmur, takıma uzun bir oyuncu almak için arayış içinde olduklarını söyledi.

Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Başkanı Ömer Yağmur, “Bildiğiniz gibi 6 haftadır maç kazanamıyorduk. Hep az bir farkla maç veriyorduk. Uzun oyuncu olmaması bizi zorluyordu” dedi.

Takımdaki oyuncuların büyük mücadele verdiğini ancak onları dinlendirecek bir uzun oyuncu olmayışının kendilerini zorladığını söyleyen Ömer Yağmur, “Sakat oyuncumuz vardı, korona tedbirlerinden dolayı oynayamayan oyuncumuz vardı. Bu hafta da Esra oynamamıştı. Çarşamba günü önemli bir maçımız var. Ardından milli takım arası var. Takım dinlenecek. Bu arada bir uzun oyuncu arayışındayız. Bu oyuncuyu da bulursak inşallah seri galibiyetlerimiz gelir diye düşünüyorum” diye konuştu.