Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Başkanı Ömer Yağmur: “Uzun oyuncu arayışındayız”
HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN BELLONA KAYSERİ BASKETBOL KULÜBÜ BAŞKANI ÖMER YAĞMUR, TAKIMA UZUN BİR OYUNCU ALMAK İÇİN ARAYIŞ İÇİNDE OLDUKLARINI SÖYLEDİ.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Başkanı Ömer Yağmur, takıma uzun bir oyuncu almak için arayış içinde olduklarını söyledi.
Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Başkanı Ömer Yağmur, “Bildiğiniz gibi 6 haftadır maç kazanamıyorduk. Hep az bir farkla maç veriyorduk. Uzun oyuncu olmaması bizi zorluyordu” dedi.
Takımdaki oyuncuların büyük mücadele verdiğini ancak onları dinlendirecek bir uzun oyuncu olmayışının kendilerini zorladığını söyleyen Ömer Yağmur, “Sakat oyuncumuz vardı, korona tedbirlerinden dolayı oynayamayan oyuncumuz vardı. Bu hafta da Esra oynamamıştı. Çarşamba günü önemli bir maçımız var. Ardından milli takım arası var. Takım dinlenecek. Bu arada bir uzun oyuncu arayışındayız. Bu oyuncuyu da bulursak inşallah seri galibiyetlerimiz gelir diye düşünüyorum” diye konuştu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3