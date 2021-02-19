Bellona Kayseri Basketbol galibiyet hedefliyor

Bellona Kayseri Basketbol ligin 21. haftasında Pazar günü deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 21. haftasında deplasmanda oynayacağı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde geride kalan 20 hafta sonunda oynadığı 20 maçta 15 mağlubiyet ve 5 galibiyet alan sarı kırmızılılar ilk deplasman galibiyetini Mersin’de almak istiyor. 25 puan ile 12. sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol kalan son 5 haftada alacağı sonuçlar ile kendi sıralamasını belirleyecek. Sarı kırmızılılar yarın karayolu ile Mersin’e gidecek ve kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

21 Şubat 2021 Pazar günü Mersin Servet Tazegül Spor Salonunda oynanacak olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması saat 14.00’de başlayacak.