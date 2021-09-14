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Bellona Kayseri Basketbol, Galatasaray maçı sonrası Romanya’ya gidecek

Yeni sezon öncesinde hazırlık karşılaşmalarına devam eden Bellona Kayseri Basketbol; 18 Ekim’de İstanbul’da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık karşılaşmasının ardından Kayseri temsilcisi Romanya’ya gidecek.

KAYSERİ 14.09.2021, 10:30
Bellona Kayseri Basketbol, Galatasaray maçı sonrası Romanya’ya gidecek

Yeni sezon öncesinde hazırlık karşılaşmalarına devam eden Bellona Kayseri Basketbol; 18 Ekim’de İstanbul’da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık karşılaşmasının ardından Kayseri temsilcisi Romanya’ya gidecek.

Eurolig eleme grubu karşılaşmalarına Romanya’da çıkacak olan Bellona Kayseri Basketbol, Galatasaray maçını bu maçlar öncesinde iyi bir hazırlık olarak görüyor. Galatasaray maçının Eurolig öncesinde önemli bir hazırlık aşaması olacağına değinen Bellona Kayseri Sportif Direktörü Ahmet Bozbey; “Galatasaray maçında eksiklerimizi son kez görme şansı bulacağız. 19’unda ise Romanya’ya giderek kampa gireceğiz” diye konuştu. Hazırlıklarını sürdüren Bellona Kayseri Basketbol, Romanya’da 21 Ekim’de Szekszard ile 23 Ekim’de ise Sepsi ile eleme grubunun son maçını oynayacak. Bu maçları kazanmak istediklerini söyleyen Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, “İddiaı gidiyoruz” dedi.

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