Bellona Kayseri Basketbol elendi

Bellona Kayseri Basketbol takımı, EuroLeage ön eleme müsabakalarında başarısız olarak elendi. Sarı kırmızılılar, EuroCup’a katılacak

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı, Euro League ön eleme maçlarında başarısız oldu. Romanya’da müsabakalarını oynayan sarı kırmızılı ekip, ilk olarak Macaristan’ın KSC Szekszard takımı ile karşılaştı ve bu müsabakayı 80-70 mağlup noktaladı. İkinci maçta ise Romanya’nın ACS Sepsi takımı ile karşılaşan Bellona Kayseri Basketbol 79-78’lik mağlubiyet ile EuroLeage’ye katılma hakkını yitirdi.

Bellona Kayseri Basketbol takımı, statü gereği Avrupa serüvenine Euro Cup’ta devam edecek. Euro Cup müsabakaları önümüzdeki günlerde belirlenecek takvime göre oynanacak.