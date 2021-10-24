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Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda kaybetti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 2.maçında deplasmanda Antalya 07 Basketbola konuk oldu. Sarı kırmızılı takım rakibine 11 sayı farkla 81-70 mağlup olarak üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

KAYSERİ 24.10.2021, 18:04
Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda kaybetti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 2.maçında deplasmanda Antalya 07 Basketbola konuk oldu. Sarı kırmızılı takım rakibine 11 sayı farkla 81-70 mağlup olarak üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Salon: Antalya Akdeniz Spor Salonu

Hakemler: Erhan Gürsel xx, Hande Öztürk xx, Çağlar Özkan xx

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz xx (7), Gamrice Davis xxx (25), Öykü Taşkın x, Luca Ivankovic xx (9), İlsu Darıcıoğlu x (5), Jazmine Jones xxx (22), Emmanuella Mayombo xx (8), Sibel Özel x (5)

Bellona Kayseri Basketbol: Renata Brezinova x (7), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x, Sevgi Tonguç x (3), Derin Yay x (3), Broogue Williams xxx (30), Egle Sventoraite x (5), Helin Bobeyi x (5), Destiny Slocum xx (17)

Periyotlar:

1.Periyot:21-16 (Antalya 07 Basketbol lehine)

Devre: 39- 31

3.Periyot: 60-51 (Antalya 07 Basketbol lehine)

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