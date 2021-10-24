Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda kaybetti
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 2.maçında deplasmanda Antalya 07 Basketbola konuk oldu. Sarı kırmızılı takım rakibine 11 sayı farkla 81-70 mağlup olarak üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 2.maçında deplasmanda Antalya 07 Basketbola konuk oldu. Sarı kırmızılı takım rakibine 11 sayı farkla 81-70 mağlup olarak üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.
Salon: Antalya Akdeniz Spor Salonu
Hakemler: Erhan Gürsel xx, Hande Öztürk xx, Çağlar Özkan xx
Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz xx (7), Gamrice Davis xxx (25), Öykü Taşkın x, Luca Ivankovic xx (9), İlsu Darıcıoğlu x (5), Jazmine Jones xxx (22), Emmanuella Mayombo xx (8), Sibel Özel x (5)
Bellona Kayseri Basketbol: Renata Brezinova x (7), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x, Sevgi Tonguç x (3), Derin Yay x (3), Broogue Williams xxx (30), Egle Sventoraite x (5), Helin Bobeyi x (5), Destiny Slocum xx (17)
Periyotlar:
1.Periyot:21-16 (Antalya 07 Basketbol lehine)
Devre: 39- 31
3.Periyot: 60-51 (Antalya 07 Basketbol lehine)