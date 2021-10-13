banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ’ı görüştü
Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ’ı görüştü
ALES sonuçları açıklandı!
ALES sonuçları açıklandı!

Bellona Kayseri Basketbol Avrupa sınavında

Bellona Kayseri Basketbol takımı, yarın EuroCup Women D Grubunda ilk maçına çıkacak.

KAYSERİ 13.10.2021, 09:40
Bellona Kayseri Basketbol Avrupa sınavında

Bellona Kayseri Basketbol takımı, yarın EuroCup Women D Grubunda ilk maçına çıkacak.

EuroCup Women D Grubunda mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol, ilk maçında yarın Ankara’da Nesibe Aydın ile karşılaşacak. Nesibe Aydın maçı için Ankara’ya yola çıkan sarı kırmızılılar maç öncesi son antrenmanı TED Ankara Kolejliler Spor Salonunda yapacak ve ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. EuroCup’a galibiyetle başlamak istediklerini belirten Bellona Kayseri Basketbol takımı Coachı Ayhan Avcı, “EuroCup Women D Grubuna galibiyetle başlamak istiyoruz. Tüm planlarımızı galibiyet üzerine yaptık. Grupta bütün takımlar birbirine denk seviye. Biz maç maç çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Lige EuroCup galibiyeti ile başlamak bizim için önemli olacak” diye konuştu.

TED Ankara Kolejliler Spor Salonunda oynanacak olan Nesibe Aydın ile Bellona Kayseri Basketbol mücadelesi saat 16.30’da başlayacak.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1