Bellona Kayseri altıncı mağlubiyetini aldı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, bu sezon oynadığı altıncı maçını da kaybetti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol’da kötü gidişat devam ediyor. Ligde geride kalan 6.hafta sonunda oynadığı 6 maçtan da salondan mağlubiyetle ayrılan sarı kırmızılılar 6 puan aldı. Ligde 13.sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol, ligin 7. haftasında sahasında Beşiktaş HD Sigortayı konuk edecek.

Bellona Kayseri Basketbol oynadığı 6 maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Antalya 07 Basketbol, Hatayspor, Nesibe Aydın, İzmit Belediyespor ve OGM Ormanspor takımları ile oynadığı maçlarını kaybetti.