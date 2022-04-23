Bellona Basketbol’da en çok forma giyenler belli oldu
Bellona Kayseri Basketbol takımında 26 hafta sonunda en çok forma giyen Zeynep Öykü Kalbisağde oldu.
Bellona Kayseri Basketbol takımında 26 hafta sonunda en çok forma giyen Zeynep Öykü Kalbisağde oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet ve 19 mağlubiyet aldı. Topladığı 33 puanla 12. sırada yer alan sarı kırmızılı takımda en çok forma giyen isim Zeynep Öykü Kalbisağde oldu.
Ligde oynanan 26 maçta da görev alan Zeynep Öykü’yü 25 maç ile Meltem Topaloğlu ve Egle Sventoraite oldu. Bellona Kayseri Basketbol takımında oyuncuların forma giydiği maç sayısı ise şöyle:
Zeynep Öykü Kalbisağde: 26 maç
Egle Sventoraite: 25 maç
Meltem Topaloğlu: 25 maç
Brooque Williams: 24 maç
Sevgi Tonguç: 24 maç
Gizem Tüzün: 24 maç
Helin Boybeyi: 23 maç
Farhiya Abdi: 18 maç
Dilara Tongar: 14 maç
Sheylanı Marie Peddy: 12 maç
Destiny Slocum: 11 maç
Gökçe Doğan: 10 maç
Ece Su Dinçer: 3 maç
Derin Yaya: 3 maç
Renata Brezinova: 2 maç
İlayda Derman: 1 maç