Belediyenin 2 adet işyeri 10 yıllığına kiralandı

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi’nde mülkiyeti kendisine ait olan 2 adet taşınmazın 10 yıllığına kiraya verilmesi için açık arttırma usulüyle ihale gerçekleştirdi.

2 adet taşınmazın 10 yıllığına kiraya verildiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Şeffaf ve tarafsız bir anlayışla hemşehrilerimize hizmet için yeni gelir kaynakları oluşturuyoruz. Bugün mülkiyeti belediyemize ait olan 2 adet işyerimizi 10 yıllığına kiraya verilmesi için açık arttırma usulüyle ihalemizi gerçekleştirdik. Kazım Karabekir’de kentsel dönüşüm ile yeni bir yaşam alanı ortaya çıktı. Nezih nitelikli bir mahalle oldu. Bizde okulu, parkları, yeni yolları sağlık merkezleri, kütüphaneleri pazar yeri yaparak elimizden geldiğince hizmet ediyoruz. Bu yeni iş yerleride ticaretin gelişmesine katkı sağlanacağı gibi hizmetin mahallenin ayağına gitmesine imkan tanıyor. Dükkanların biri 1426 metrekare diğeri ise 674 metrekare. İhaleyi kazanan esnafımıza bereketli kazançlar dilerim. İhalemizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.