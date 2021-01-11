Belediye işçilerinden Başkan Öztürk’e teşekkür

Yahyalı Belediyesi işçileri, geçen hafta toplu iş sözleşmesini imzalayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ e teşekkür ziyaretinde bulundular.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette işçiler, kendilerine maaş zammını ve sosyal haklarındaki iyileştirmeleri sağlayan toplu iş sözleşmesinden dolayı Başkan Esat Öztürk’ e teşekkür ettiler.

Ziyarette konuşan Başkan Esat Öztürk; “Hizmet-İş Sendikası ile yaptığımız toplu iş sözleşmesiyle işçilerimizin maaşlarına yaklaşık %30 oranında zam yaptık. Rabbim, sevdiklerinizle beraber ağız tadıyla yemeyi nasip etsin. Nazik ziyaretlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Tüm personellerim benim için çok değerlidir. Yahyalı Belediyesi’ne yakışan bir sözleşme yaptık. Turizm ilçesi Yahyalı’da görev yapan bir belediye başkanı olarak ben çok mutluyum, çalışanlarımız mutlu. İş barışı çok önemli diye düşüyorum. Bu mutluluğu ilçemize güzel hizmetler vererek yansıtacağız. Evlerimizden daha çok burada kalıyoruz. Biz kocaman bir aileyiz. Şuan bekar bir işçimizin maaşı 3400 TL oldu. Biz daha öncede yapmak istediğimiz ama kanuni olarak yapamadığımız bir güzelliği, şimdi hayata geçirdik. Ben en az sizler kadar mutluyum. Personelimiz, Yahyalı Belediyesi’nde çalışmasının artısını görmeye başladı. Bu durumun çalışmalarımıza olumlu şekilde yansıyacağına eminim. Rabbim daha iyi günlerde, daha güzel hizmetlerde bizleri muvaffak kılsın.” Diye konuştu.

İşçiler adına konuşan Hasan Hüseyin Aydoğan’ da; “Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan işçileri temsilen buraya geldik. Hepsi adına size teşekkür ediyoruz. Biz belediye işçileri olarak yapılan bu güzelliğe, gece gündüz demeden çalışarak layık olmaya çalışacağız.” İfadelerini kullandı.