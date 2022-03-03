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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın hedefinin Ukrayna’ya diz çöktürmek olduğunu belirterek, "Rusya bizim birlik içinde yaşayan bir ülke olmamızdan korkuyor" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Yeterli silahımız yok” ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi.
Belediye başkanlarından Bakan Yardımcısı Yılmaz’a ziyaret
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ve meclis üyeleriyle birlikte Millî Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Dr. Nazif Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
KAYSERİ 03.03.2022, 18:03
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ve meclis üyeleriyle birlikte Millî Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Dr. Nazif Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Develi’nin eğitim hayatı ve okulların durumuyla ilgili istişarenin yapıldığı toplantıda Bakan Yardımcısı Yılmaz, Develi’nin eğitimde gelişmesi için desteklerinin devam edeceği müjdesini vererek Başkan Cabbar’a ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.