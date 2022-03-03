Belediye başkanlarından Bakan Yardımcısı Yılmaz’a ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ve meclis üyeleriyle birlikte Millî Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Dr. Nazif Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Develi’nin eğitim hayatı ve okulların durumuyla ilgili istişarenin yapıldığı toplantıda Bakan Yardımcısı Yılmaz, Develi’nin eğitimde gelişmesi için desteklerinin devam edeceği müjdesini vererek Başkan Cabbar’a ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.