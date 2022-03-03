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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın hedefinin Ukrayna’ya diz çöktürmek olduğunu belirterek, "Rusya bizim birlik içinde yaşayan bir ülke olmamızdan korkuyor" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Yeterli silahımız yok” ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi.
Belediye Başkanlarından Bakan Yardımcısı Gürcan’a ziyaret
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ve beraberindeki heyetle birlikte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a ziyarette bulundu.
KAYSERİ 03.03.2022, 18:11
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ve beraberindeki heyetle birlikte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a ziyarette bulundu.
Develi ve diğer ilçeler hakkında istişarelerde bulunulduğu ziyaretten dolayı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Cabbar ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.