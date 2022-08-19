Bekir Güngör Kızıltepe ASM Yakında Hizmet Verecek

İlçenin ihtiyaçları noktasında her alanda yatırımlarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi’nde Aile Sağlık Merkezi yaparak Melikgazi’ye katkılarını sunmaya devam ediyor.

Vatandaşların sorunsuz sağlık hizmetleri alarak daha nitelikli ve konforlu hizmet alacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Bizim için sağlık her şeyin başında geliyor. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en güzel şekilde faydalanması için harekete geçtik. Bekir Güngör Kızıltepe Aile Sağlığı Merkezimiz zemin üstü 1 katlı olarak yükseldi. 4 hekim kapasitesine sahip olan sağlık merkezimizin içinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izleme, gebe takip odası, seminer ve eğitim odası, laboratuvar ve çocuk oyun alanı yer alacak. Daha kaliteli ve konforlu alanlarda sağlık hizmeti almak herkesin hakkı. Biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Sağlık alanında her zaman alternatifler sunmaya devam edeceğiz. Sağlık ocağımızı en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Bitmek üzere olan Bekir Güngör Kızıltepe Aile Sağlığı Merkezimiz şimdiden hayırlı olsun diyorum” dedi.