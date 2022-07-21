Beğendik Mahallesi’ne 8 bin metrekare kilitli parke çalışması

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Beğendik Mahallesi’ne yapılan parke çalışmalarını yerinde inceledi. Özdoğan, yapılan çalışma ile 1 km’lik yolda 8 bin metrekarelik parke çalışması ile yolun daha kullanışlı hale geleceğini söyledi.

Birim amirleri ile birlikte Beğendik Mahallesi Seda Sokak’ta yapılan parke çalışmalarını yerinde inceleyen başkan Özdoğan, yol çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki vatandaşların yağışlar sonrasında daha az etkileneceklerini belirterek yolun daha konforlu hale geleceğini söyledi. Özdoğan şöyle devam etti:

“Beğendik Mahallesi Seda Sokak’taki parke çalışmalarını incelemek üzere ekibimizle birlikte sahadayız. Seda Sokak 1 km’lik bir hat ve yaklaşık 8 bin metrekarelik bir parke çalışması uygulanacak. Burada var olan yolu genişletiyoruz, hem de her yağış sonrasında vatandaşlarımızın sıkıntılarını bertaraf etmek adına yapılan bir çalışma. Ayrıca burada yolumuzu da genişletiyoruz.”

Başkan Özdoğan, yapılan çalışmanın mahalleye giriş çıkışlar için önemli bir çalışma olduğunu hatırlatarak, “İnşallah bundan sonraki yağışlarda vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermiş olacağız, genişleyen yol ile birlikte bu bölgede çalışan ekiplerimiz rutin faaliyetlerini de rahatlıkla yapabilecekler” dedi.