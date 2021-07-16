Bayram öncesi işçilerin bayram ikramiyeleri ödendi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı öncesi belediye de işçi statüsünde çalışan personelin bayram ikramiyelerinin zamanında ödendiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarının zamanında ödendiğini belirten Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Belediyemizin imkanları ölçüsünde personelimizi asla mağdur etmiyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri nüfusunun yarısına hizmet veriyoruz. Şehrin çoğu üretim tesislerini yer aldığı, alışveriş merkezlerinin odağı durumundaki Melikgazi ilçemiz her geçen gün planlı bir şekilde gelişiyor ve büyüyor. İşçinin alın teri kurumadan haklarının ödenmesi temel görevlerimizdendir” dedi.

Palancıoğlu, “Bu durum iş barışının ve iş huzurunun yanında işçinin performansını da olumlu etkilemektedir. Örnek ve referans belediye çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Her geçen büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve verimli aynı zamanda kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Bu bayram da vardiya usulü görev yapacak tüm ekip çalışanlarına teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum" diye konuştu.