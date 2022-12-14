Battalgazi Mahallesi’nde yeni bir bloğun daha ihalesi yapıldı

Melikgazi Belediyesi’nde 23 bloktan oluşan Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde 36 adet daire ve 5 adet dükkanın bulunduğu blok için ihale düzenlendi.

Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin hızla tamamlanması için peyderpey ihalelerin yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kentsel Dönüşümde ülkemizin en önde gelen hizmetlerini rekor yatırımlarla Melikgazi’mize kazandırıyoruz. Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar ve Yıldırım Beyazıt’ta 4 farklı bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Battalgazi Mahallesi’nde fiziki ömrünü tamamlamış yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik devam eden kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile mahallelerimiz yeşil alanlarıyla, okulu, camisi ve sosyal tesisleriyle prestijli gelişmiş mahalleler haline geliyor. Dönüşümden sonra yeni bir yaşam alanı ortaya çıkıyor. 36 adet daire ve 5 adet dükkanın bulunduğu blok için ihalemizi bugün gerçekleştirdik. Rabbim kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Çok kısa bir sürede bloğumuz bitecek ve hak sahiplerine teslim edeceğiz. Diğer bloklarımız içinde hızlıca ihalelerimizi yaparak Battalgazi bölgesini kentsel dönüşüm çalışmalarımızla daha güzel hale getireceğiz. İhaleyi kazanan firmamıza ve hak sahiplerine hayırlı olsun” dedi.