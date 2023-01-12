Battalgazi Mahallesinde 2 blok 72 daire 9 dükkan için ihale yapıldı

Melikgazi Belediyesi olarak Battalgazi Mahallesi’nde büyük çaplı bir kentsel dönüşüm çalışması yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi’nde 2 blok 72 daire 9 dükkân için ihale yapıldığını belirtti.

İlçenin daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşümün en önemli çalışmalardan biri olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Battalgazi Mahallesi’nde fiziki ömrünü tamamlamış yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik devam eden kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile mahallelerimiz yeşil alanlarıyla, sosyal tesisleriyle prestijli mahalleler haline geliyor. Dönüşümden sonra yeni bir yaşam alanı ortaya çıkıyor. Melikgazi’de mahalleleri yenileyen, estetiğini güzelleştiren, çevresi ve doğası ile bütünleşen bir kentleşme sergiliyoruz. Kentsel dönüşüm projesi ile sadece binaları yenilemiyor, mahalle halkına sosyal yaşam alanları, parklar, spor ve eğitim tesisleri kazandırıyoruz. Battalgazi Mahallesi’nde 2 blok 72 daire 9 dükkân için ihale düzenledik. İhaleyi kazanan firmamıza ve hak sahiplerine hayırlı olsun. İnşallah binalarımız kısa sürede bitecek ve hak sahiplerine teslim edeceğiz. Battalgazi bölgesini kentsel dönüşüm çalışmalarımızla daha güzel daha yaşanabilir bir mahalle haline getireceğiz. Hayırlı olsun. İhalemize katılmak isteyen tüm müteahhit firmalarımızı diğer ihalelerimize bekleriz" dedi.