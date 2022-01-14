Battalgazi Kentsel Dönüşümde 2. Etap başlayacak

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Battalgazi Mahallesi’nin riskli alan olarak ilan edildiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kentsel Dönüşüm Projesi Battalgazi 2. Etap çalışmasının başlayacağının müjdesini verdi.

Battalgazi Mahallesi’ne 2. Etap kentsel dönüşüm projesinin onaylandığını ve hayırlı olmasını dileyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi’mizin birçok bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Belediyemiz kentsel dönüşüm çalışmaları ile her zaman örnek ve referans olmuştur. Kentsel Dönüşümle ilgili Türkiye’de en çok gayret sarf eden belediyeyiz. Cumhurbaşkanımızın onayı ile birlikte 2. Etap projemiz onaylandı. 100 bin metrekare alanda büyük bir çalışma başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Ayrıca bu imzanın atılmasında büyük emekleri olan Mehmet Özhaseki Bakanımıza çok teşekkür ederim. Bu kapsamda 2. Etap çalışmalarımıza başlıyoruz. 24 blok, 1000 konut olarak büyük bir projenin yapımına başlayacağız. 2+1 85 metrekare 560 adet daire, 3+1 115 metrekare 440 daire yapılacak. Hayırlı olsun. Cenabı Allah kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Vatandaşlarımızın desteği önemli. Vatandaşlarımız belediyemize güvenip, destek verir, imzaları atarsa onlar da güzel konutlara kavuşacaklar. En kısa zamanda inşallah daireleri tamamlayıp teslim edeceğiz. Allah ağız tadıyla huzurla, sağlıkla oturmayı nasip etsin” dedi.