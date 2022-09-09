Battalgazi 2. etap kentsel dönüşüm çalışması için 2. ihale yapıldı

23 bloktan oluşan Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2. etabında çalışmalara başlayan Melikgazi Belediyesi, yapılacak 2. blok 36 daire 2 dükkan için ihale gerçekleştirdi.

4 farklı mahallede kentsel dönüşüm çalışması yaptıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi mahallelerini yenileyen, estetiğini güzelleştiren, çevresi ve doğası ile bütünleşen bir kentleşme sergiliyoruz. Kentsel dönüşüm projesi ile sadece binaları yenilemiyor, mahalle halkına sosyal yaşam alanları, parklar, spor ve eğitim tesisleri kazandırıyoruz. Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar ve Yıldırım Beyazıt’ta 4 farklı bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevesinde Battalgazi projemizin 2. Etabının Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla onayını almıştık. 23 bloktan oluşan Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje’mizin 2. etabında, 2. blok için ihalemizi gerçekleştirdik. Yakup Abbasoğlu inşaata 2. blok işini vermiş olduk. İhaleyi kazanan firmamıza ve hak sahiplerine hayırlı olsun. 24 ayda bloğumuz bitecek ve hak sahiplerine teslim edeceğiz. Her hafta en az bir bloğun ihalelerini yaparak Battalgazi bölgesini kentsel dönüşüm çalışmalarımızla daha güzel hale getireceğiz” dedi.