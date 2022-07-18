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Başsavcı Korkmaz göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu!nun son kararnamesi ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Habib Korkmaz göreve başladı.

KAYSERİ 18.07.2022, 17:45
Başsavcı Korkmaz göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu!nun son kararnamesi ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Habib Korkmaz göreve başladı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, HSK’nın son yayınlanan kararnamesi ile Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanırken, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Korkmaz, Kayseri Adliyesi’ndeki görevine bugün itibariyle başladı.

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