Başsavcı Habip Korkmaz: "Adliyemiz yeni yılda hızlı, isabetli ve memnuniyet veren hizmetler üretmeye devam edecek”

Kayseri’de 2022-2023 adli yılı açılışında konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, “Adliyemiz yeni yılda hızlı, isabetli ve memnuniyet veren hizmetler üretmeye devam edecek” dedi.

Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Dursun Büyükbaş, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Baro Başkanı Ali Köse, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, hâkim, savcı ve avukatlar katıldı. Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, yeni adli yılda hızlı ve isabetli hizmetin sürdürüleceğini söyleyerek, “Ekmek, su ve hava gibi insanlık için zorunlu ihtiyaçlardan birisi olan, aynı zamanda devletin ve mülkün temeli olan adalet hizmetini gerçekleştirmek için gece-gündüz fedakarca çalışan Kayseri Adliyemiz ve Bölge Adliyemiz tüm birimleriyle önceden olduğu gibi yeni adli yılda da hızlı, isabetli ve memnuniyet veren hizmetler üretmeye devam edecektir. Malumunuz üzere kısa zaman önce İcra İflas Kanunu ve Çocuk Koruma Kanununda yapılan değişiklik ile çocuklarımızın velileriyle kişisel ilişki kurabilmelerini temin görevi icra müdürlüklerinden alınarak yeni ihdas edilen ve adliyemizde de göreve başlayan Adli Destek ve Mağdur Hizmetler Müdürlüğü’ne verildi. Bu amaçla Kayseri Büyükşehir Belediyemizin imkân ve desteğiyle oluşturulan Çocuk Teslim Merkezi kısa süre önce görevine başladı. Buradan desteği için sayın başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bu itibarlar yeni adli yılın ülkemize, tüm vatandaşlarımıza, yargı camiasına hayır ve başarı getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Baro Başkanı Ali Köse de, yeni adli yılın avukat, hakim, savcı, yargı çalışanlarına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Düzenlenen tören, verilen resepsiyon ile sona erdi.