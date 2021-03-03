Basketbol Gençler Ligi Kızlar 1.Hafta

Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisinde Galatasaray ile Bellona Kayseri basketbol karşılaştı. Müsabakayı Galatasaray farkla kazandı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve Garanti BBVA’nın sponsorluğunu üstlendiği Basketbol Gençler Ligi Kızlar kategorisi ilk hafta maçında Galatasaray ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı. Ertuğrul Mete Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını 21 sayı önde tamamlayan Galatasaray maçı da 36 sayı farkla kazandı.

Salon: Ertuğrul Mete

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Taylan Özgür Ülten, Fatih Oğuzhan

Galatasaray: Selen Uçak xx 2, Simge Tokmak xx 8, Helin Öztürk xx 11, Ceyda Conker x 2, Beyza Muriç xx 6, Ece Yavaş x 5, Melis Eroğlu xxx 15, Gamze Nur Kiraz xx 6, Arifecan Vardar xxx 16, Rüzgar Tansu xx 4, Berra Gülen xx 7, Berna Şahin xx 6

Bellona Kayseri Basketbol: Aslıhan Kaçar x 5, Fatma Melis İplikçi xx 2, Feray Dalkılıç x 4, Umay Keçeli x 2, Derya Bayar x 2, Kiraz Keleş xx 14, İlayda Derman xx 9, Nehir Biçer x 2, Candan Eylül Dikmen xx 12, Esma Eyşan Göksu x, Goncagül Kavak x

Periyotlar: 1.periyot: 19-12 (Galatasaray lehine) 2.periyot: 30-16 (Galatasaray lehine) 3.periyot: 20-16 (Galatasaray lehine) 4.periyot: 19-8 (Galatasaray lehine)

Devre: 49-28 (Galatasaray lehine)