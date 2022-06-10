banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği düşürüldü
Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği düşürüldü
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
İstanbul’da DHKP-C operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul’da DHKP-C operasyonu: 6 gözaltı
Kayısının kilosu 8 liraya düştü
Kayısının kilosu 8 liraya düştü

Başkasının evini kiraya çıkarıp kapora aldı

Kayseri’de kendisine ait olmayan evi kiraya çıkardıktan sonra bir vatandaştan 2 bin TL kapora alan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAYSERİ 10.06.2022, 22:43
Başkasının evini kiraya çıkarıp kapora aldı

Kayseri’de kendisine ait olmayan evi kiraya çıkardıktan sonra bir vatandaştan 2 bin TL kapora alan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bir kişi kendisine ait olmayan evi kiraya çıkardı. Bir vatandaştan evi kiralama vaadiyle 2 bin TL alan şahıs, kayıplara karıştı.

Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yorumlar (0)
27°
açık