Başkanlık yarışını Tansu Şener kazandı

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı 3. Olağan Kongre’de yeni il başkanı Tansu Şener oldu.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen 3. Olağan Kongre’de başkan adayları Tansu Şener beyaz liste ile Mehmet Anadut da kırmızı liste ile seçime girdi. Kongre sonunda Tansu Şener 359 oy alarak İYİ Parti Kayseri İl Başkanı olurken, Mehmet Anadut’a ise sandıktan 227 oy çıktı.