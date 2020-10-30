Başkanlardan gazetelere ’Hayırlı Olsun’ ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları ile birlikte Kayseri’de birleşen gazeteleri ayrı ayrı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, “Kentimizde ne kadar güçlü basınımız olursa, bizlerde bir o kadar güçlüyüz. Şu anda üç gazetemizde Kayserimize yakışan tavır ve tarz sergiliyorlar” dedi.

Kayseri’de günlük yayın yapan ve resmi ilan alan 14 yerel gazete 1 Eylül itibariyle güçlerini birleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ile birlikte Kayseri Anadolu Haber, Kayseri Gerçek Haber ve Gazete Kayseri çatısı altında birleşen üç gazeteye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlk olarak Anadolu Haber Gazetesi’ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, beraberindekilerle birlikte daha sonra da Kayseri Gerçek Haber Gazetesi ve Gazete Kayseri’yi ziyaret ederek, hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Ziyaretleri sırasında sektörde çalışan isimlere de başarılar dileyen Başkan Büyükkılıç, gazetelerin birleşerek güç birliği yapmasının hem Kayseri için hem de gazeteciler açısından önemli olduğu söyledi. Her zaman Kayseri basının şehre vizyon kazandırdığını dile getiren Büyükkılıç, “Şu andaki seyri itibariyle üç gazetemizde hakikaten Kayserimize yakışan tavır ve tarz sergiliyor. İnşallah daha da geliştirip, daha da güçlenirler. Basının gücü, bizim gücümüzdür. Rabbim tüm çalışanlara kolaylıklar versin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan başkanlar, Basın İlan Kurumu Kayseri Şube Müdürü Emrullah Kaya’yı da ziyaret etti.