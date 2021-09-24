banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi

Başkan Yalçın’dan vergi yapılandırma hatırlatması

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyede çeşitli kalemlerdeki borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlara 30 Eylül tarihinin son gün olduğunu hatırlattı.

KAYSERİ 24.09.2021, 13:55
Başkan Yalçın’dan vergi yapılandırma hatırlatması

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyede çeşitli kalemlerdeki borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlara 30 Eylül tarihinin son gün olduğunu hatırlattı.

Başkan Yalçın, Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri başta olmak üzere belediyenin tahsil edeceği diğer vergi türlerinde borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların, internet üzerinden ya da Talas Belediyesi’ne şahsen müracaat ederek peşin veya taksit seçeneklerinden yararlanabileceğini kaydetti. 7326 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu kapsamında getirilen düzenlemelerin vatandaşların lehine olduğunu belirten Başkan Yalçın 30 Nisan 2021 öncesindeki dönemlere ait borçların yapılandırmaya dahil olduğunu söyledi. Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların mağdur olmamaları için 30 Eylül’e kalmamaları tavsiyesinde bulunan Başkan Yalçın, “Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Allah, devlete zeval vermesin. Devletimiz vergisini ödemek isteyen ama imkân bulamayan vatandaşlarımıza bir kolaylık sağladı. Vatandaşlarımız bu sayede vergi borçlarını daha kolay ödeme imkânı buluyor. Vergi mükellefi kardeşlerimin bu fırsatı değerlendirmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Başka Yalçın, ödemelerin www.talas.bel.tr internet adresinden yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 6 14
3. Hatayspor 6 13
4. Fenerbahçe 6 13
5. Altay 6 12
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0