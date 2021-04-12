banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları

Başkan Yalçın’dan Ramazan mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik etti.

KAYSERİ 12.04.2021, 14:37
3
Başkan Yalçın’dan Ramazan mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik etti.

Ramazan ayının, yaşanan maddi manevi sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını dileyen Başkan Yalçın, “Talaslı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Başta Talas olmak üzere şehrimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
açık