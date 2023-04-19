Başkan Yalçın’dan Ramazan Bayramı mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Başkan Yalçın mesajında; “Bayramlar, Milletçe birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneğinin yaşandığı müstesna günlerdir. Bu bayramın milletçe vefa ve sadakatin en güzel örneklerinin sergilendiği bir bayram olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

Başkan Yalçın’ın Ramazan bayramı mesajı şu şekilde;

"Bütün Müslümanların hasretle beklediği, yenilendiği, iç dünyasını tazelediği rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazanı nihayetlendirerek, bir bayrama daha kavuşmanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar, manevi kıymetinin yanında bizi biz yapan hasletlerimizi pekiştirdiğimiz, birlik ve beraberliğimizi perçinlediğimiz, kardeşlik iklimini derinden teneffüs ettiğimiz müstesna günlerdir. İyilik ve güzelliklerin filizlendiği bayramlar, aynı zamanda millet olma şuuruna ermenin, bizleri bir arada tutan değerleri geliştirmenin vesilesidir. Toplumsal yapımızı güçlendiren bayramların getirdiği barış, huzur, kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeli ve bu anlamlı günleri ruhuna uygun şekilde değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı’nın sanayicilerimize, şehrimize, ülkemize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini hayırlar getirmesiniz temenni ediyor, bu bayramın milletçe vefa ve sadakatin en güzel örneklerinin sergilendiği bir bayram olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”