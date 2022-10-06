Başkan Yalçın’dan Mevlid Kandili mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sas) dünyaya teşrifi olan Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında, peygamber efendimizin dünyaya teşriflerinin insanlık tarihinin en önemli olayı olduğuna dikkat çekerek, “O’nun gelişiyle birlikte insanlık karanlıktan aydınlığa, dalaletten hidayete ermiştir. İnsanlığın huzur ve saadet tarihi yeniden yazılmaya başlanmıştır.” ifadelerine yer verdi. Mevlid Kandilinin aynı zamanda dua saati de olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın mesajını şu şekilde tamamladı: “Hemşehrilerimizin kandilini tebrik ediyor, bu hayırlı gecenin başta ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.”

“ARANIZDA SELAMI YAYINIZ”

Öte yandan Başkan Yalçın, ilçe genelindeki açık hava görsellerinde yayınlanan Mevlid Kandili tebrik mesajında, Peygamber Efendimizin selamlaşmanın önemine vurgu yaptığı bir hadisine yer verdi. ‘Aranızda selamı yayınız’ hadisinin merkeze alındığı görsellerde ‘merhaba, selamünaleyküm, günaydın, iyi günler, kolay gelsin’ gibi günlük hayatta selam ve iyi niyet belirtmekte kullanılan ifadeler yer aldı.