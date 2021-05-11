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Başkan Yalçın’dan ‘Bayram’ mesajı
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
KAYSERİ 11.05.2021, 10:20
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Mesajında tüm güzelliklerin hayatımızda yeniden yer bulması temennisinde bulunan Başkan Yalçın, “Pandemiden dolayı yine içimiz buruk bir bayram geçiriyoruz. Bu zor zamanların ardından güzel günlerin geleceğine ve yine yan yana, diz dize kutladığımız bayramlara kavuşacağımıza gönülden inanıyorum. Güzellikler yaşandıkça anlaşılır. Böylesine güzel günleri birlikte yaşamanın ümidiyle Ramazan Bayramını tebrik ediyor, başta Talaslı hemşehrilerim olmak üzere tüm insanlık adına hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum.