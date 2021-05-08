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Başkan Yalçın’dan ‘Anneler Günü’ mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Anneler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

KAYSERİ 08.05.2021, 11:51
Başkan Yalçın’dan ‘Anneler Günü’ mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Anneler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin gününü kutlayan Başkan Yalçın, “Yaratılan her şeyi sevebilen, bir kediye, kuşa, insana, ağaca, çiçeğe sevgiyle bakan, yüreğinin kapısını tüm canlılara anne şefkati ile açabilen herkesin Anneler Gününü içtenlikle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.
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