Başkan Yalçın’dan anlamlı nikah hatırası

Talas Belediyesi, başlattığı yeni uygulama ile dünya evine giren çiftlere, nikah günlerini unutturmayacak bir hediye takdim ediyor. Günün hatırası olarak hediye edilen; çiftlerin nikah defterini imzaladıkları kalem ile üzerinde ‘bir yastıkta’ ifadeleri bulunan mini yastık büyük beğeni topluyor.

Kutunun kapağında ise Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın imzasıyla bir mesaj yer alıyor. Yeni evlenen çiftlere seslenen Başkan Yalçın, “Sevgili kardeşlerim, bu kalemle hayatınızın en önemli sözleşmesini imzalarken yaşadığınız mutluluğun bir ömür boyu sürmesi dileğiyle tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyorum.” ifadelerine yer veriyor.

‘BİR YASTIKTA’

Hayatlarının en önemli imzalarını Talas Belediyesi Nikah Salonu’nda atan genç çiftler, mutluluklarını ifade ederken Başkan Yalçın’ın anlamlı hediyesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İmzalarını attıkları kalemin kendilerine verilmesinin anlamlı bir yaklaşım olduğunu ifade eden çiftler, “Bir yastıkta kocamak” sözünü hatırlatan yastığın da ilginç ve aynı zamanda anlamlı bir hatıra olduğuna dikkat çekti.