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Başkan Yalçın’dan 30 Ağustos Mesajı
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
KAYSERİ 28.08.2022, 14:13
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Mesajında Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, “Büyük devletlerin ödediği bedel de büyük olur. Bu topraklardaki varlık mücadelemiz, Sultan Alparslan’ın Anadolu’yu fethi ile başladı, nice zorluklarla sürdü ve nihayetinde 30 Ağustos Zaferi ile son buldu. Bu bedeli öderken canlarını feda eden geçmişlerimize minnet borçluyuz. Bize bu zaferin gururunu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Hedefimiz Türk milletinin Anadolu’da, ‘Tek Devlet, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan’ düsturu ile daha nice 30 Ağustos’larda birlikte olmasıdır” ifadelerine yer verdi.
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