Başkan Yalçın’dan 17 Ağustos paylaşımı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 17 Ağustos depreminin 21. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başkan Yalçın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“17 Ağustos Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyor, Rabbim’den bir daha böyle acılar yaşatmamasını niyaz ediyorum. ‘Acılar Paylaştıkça’ azalır diyerek Sakarya’da ‘Kayseri Mahallesi’ni kuran hayırseverlerimizi ve vesile olanları da minnetle anıyorum.”