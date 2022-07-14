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Başkan Yalçın’dan 15 Temmuz mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

KAYSERİ 14.07.2022, 10:29
Başkan Yalçın’dan 15 Temmuz mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, milletin 15 Temmuz’da iradesine ve demokrasiye sahip çıktığının altını çizen Başkan Yalçın, ortaya konulan mücadelenin Türk Milletinin egemenliğini, kendisinin dışında başka bir yere asla bırakmayacağının göstergesi olduğunu kaydetti. Şehitleri rahmet, gazileri minnetle andıklarını ifade eden Başkan Yalçın sözlerini şöyle tamamladı:

“Mehmetçiğin üniformasını gasp eden teröristlerin yapmış olduğu kalkışma, milletimizin ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım’ hassasiyetiyle karşılaşmış ve ağır şekilde yenilgiye uğramıştır. 15 Temmuz’un 6. yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere vatanına, bayrağına ve ülkesine sahip çıkan güvenlik güçlerimizi, vatandaşlarımızı ve gazilerimizi minnetle anıyorum.”

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