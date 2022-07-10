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Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez kurban pazarını ziyaret etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte kurban satış pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

KAYSERİ 10.07.2022, 16:20
Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez kurban pazarını ziyaret etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte kurban satış pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Burada kurban satıcılarına hayırlı işler dileyen Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, pazarda yer alan kurban kesim alanında kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşlarla sohbet etti. Bayram namazından sonra Kaymakam Dönmez ile birlikte Reşadiye Mahallesi’nde yer alan eski stada kurulan kurban pazarına gelen Başkan Yalçın, kurban satıcıları ile de bir süre sohbet etti.

Daha sonra aynı alan içerisinde bulunan kurban kesim yerine geçen Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, burada vatandaşların kurban sevincine ortak oldu.

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