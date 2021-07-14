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Başkan Yalçın: “Türk Milleti egemenliğini kimseye bırakmayacağını gösterdi”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

KAYSERİ 14.07.2021, 09:59
Başkan Yalçın: “Türk Milleti egemenliğini kimseye bırakmayacağını gösterdi”
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, milletin 15 Temmuz’da iradesine ve demokrasiye sahip çıktığının altını çizen Başkan Yalçın, “Bu mücadele göstermiştir ki Türk Milleti egemenliğini kendisinden başka bir yere bırakmadı, asla bırakmayacak” dedi.

Şehitleri rahmet, gazileri minnetle andıklarını ifade eden Başkan Yalçın, “Mehmetçiğin üniformasını gasp eden teröristlerin yapmış olduğu kalkışma, milletimizin cansiperane duruşuyla karşılaşmış ve ağır şekilde yenilgiye uğramıştır. 15 Temmuz’un 5. yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere vatanına, bayrağına ve ülkesine sahip çıkan güvenlik güçlerimizi, vatandaşlarımızı ve gazilerimizi minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.
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