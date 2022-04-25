Başkan Yalçın, Talaslı Çanakkale şehitlerini andı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 25 Nisan Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. Yıldönümünde toprağa düşen Talaslı şehitleri andı.

1. Dünya Savaşı Çanakkale cephesinde Talas’ın da çok sayıda şehit verdiğine işaret eden Başkan Yalçın, Millî Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre Çanakkale’de 24 Talaslının şehit olduğuna dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Talaslı şehitlerin isimlerini tek tek sıralayan Başkan Yalçın, “25 Nisan Çanakkale Kara Savaşlarının 107. Yıldönümü münasebetiyle tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.