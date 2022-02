Başkan Yalçın, Talas’ı örnek gösteren vatandaşla buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) ilçedeki karşılaştığı başarılı belediyecilik uygulamalarını başka il ve ilçelere örnek gösterilmesini isteyen vatandaşla buluştu.

Başkan Yalçın, Ankara’da çalıştığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından emekli olduktan sonra Talas’a yerleşen Mecid Can isimli vatandaşın Talas Belediyesi’ne dair övgü dolu ifadelerine kayıtsız kalmadı. Çarşamba günleri gerçekleştirilen Şeffaf Oda uygulamasının ardından Can ile bir araya gelen Başkan Yalçın, kendisine olumlu düşünceleri için teşekkür etti. Başkan Yalçın, toplumda güzel işleri takdir etme kültürünün artık azaldığına dikkat çekerek, “Size çok teşekkür ediyorum ve takdir ediyorum. Büyüklerimizi takdir etmek haddimize değil ama. Demek ki kültürümüzde teşekkür etmek, takdir etmek artık unutulmuş. Bilhassa insanlar CİMER’e mutsuzluğunu, isteklerini -haklı haksız- yazar. Sizin, yapılan güzellikleri yazmanız haber oldu. Takdir edilmeyi her insan ister. Eksiğimiz olursa bu da başımız üstüne. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Üstelik bizi kırmadınız davetimizi kabul ettiniz. Teşekkür ediyorum” dedi.

CİMER’e yaptığı başvuruda ilçedeki başarılı belediyecilik çalışmalarından övgüyle bahseden Mecid Can ise, “Şöyle bir şey var; kötüyü yerme insanların hakkıdır, doğrudur ama iyiyi de takdir etmek gerekir. Gerçekten de ben memnunum. Söylediklerimin eksiği var fazlası yok. Burayı da çok nezih gördüm. Düzenli gördüm. Beni davet etmenizden onur duydum” ifadelerini kullandı.