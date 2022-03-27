Başkan Yalçın Talasgücü heyeti ile bir araya geldi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden ve 3. Bölge 3. Grupta 5 puan farkla liderliği elinde bulunduran Talasgücü Belediyespor futbolcuları ve teknik heyeti ile bir araya geldi.

Aynı zamanda kulübün onursal başkanı da olan Mustafa Yalçın, en yakın rakibinin 5 puan önünde yer alan ve gruptan çıkma adına büyük avantaj elde eden sarı-lacivertli ekiple buluşarak elde ettikleri başarıdan dolayı tebriklerini iletti. Kulüp Başkanı Yunus İloğlu ve Teknik Direktör Halil Aslan’ın yanı sıra teknik heyet ve futbolcularla sohbet eden Başkan Yalçın, hiçbir başarının tesadüfen elde edilmediğine vurgu yaparak planlı programlı ve düzenli bir sistem ortaya koyarak bu noktaya geldiklerine dikkat çekti.

Futbolculara da ayrı bir parantez açan Başkan Yalçın, çok başarılı bir sezon geçirdiklerinin altını çizerek; “Sizler bizim evlatlarımızsınız ve sizlere büyük değer veriyoruz. Sahadaki asaletiniz ve karizmanız her yerde konuşuluyor. Başarılarınızın yüz ağartıcı sonuçlarını biz de her yerde hissediyoruz. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah kalan maçları da başarıyla tamamlayıp play-oflara oradan da hedefimiz olan 3. Lige ulaşacağız. Allah emeklerinizi zayi etmesin” dedi.