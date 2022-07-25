Başkan Yalçın, Patievinde minik dostlarla

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte Patievi’nde incelemelerde bulundu. Patievi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi alan ikili, pati dostları ve yavrularını sevdi.

Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları incelemek ve yerinde bilgi almak için teknik inceleme gezisi yapan Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, gezi sonunda Talas Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik kurulan Talas Patievi’ni ziyaret ederek buradaki hizmetleri ve çalışmaları yerinde gördü. Görevlilerden köpeklerin günlük bakımına dair detaylı bilgi alan ikili, yavru köpeklerin büyütüldüğü alanı da inceledi.Başkan Mustafa Yalçın’ın ‘100 Ağartan Projeler’ olarak isimlendirilen projeleri arasında yer alan ve göreve gelmesinin hemen ardından 2019 yılında hizmete açılan Talas Patievi, yüzlerce patiye ev sahipliği yapıyor.

7 bin metrekare alan üzerine kurulan Talas Patievi’nde hasta ve bakıma muhtaç köpeklerin bakımı yapılırken başıboş sokak köpekleri de rehabilite ediliyor.