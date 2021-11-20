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Başkan Yalçın, otizmli çocuklarla buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede yaşayan otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

KAYSERİ 20.11.2021, 14:25
Başkan Yalçın, otizmli çocuklarla buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede yaşayan otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Esma Hatun Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programa Kayseri Otizm Çocuk ve Gençlik Spor Eğitim Merkezleri Derneği Başkanı Kısmet Seken, otizmli çocuklar ve ailelerinin yanı sıra Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) yetkilileri katıldı. Burada yaptığı konuşmada görev yaptığı tüm yerlerde engellilere yönelik proje ve etkinliklerin içerisinde olduğuna dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “KASKİ’de, Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreterlik yaptığım dönemde, daha sonra KAYTUR’da ve görev üstlendiğim her yerde engellilere yönelik hizmetlerin, projelerin içinde oldum. Bundan da büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Devletimizle birlikte belediyeler olarak önemli işlere imza attık. Bu hususlarda asıl sorumluluk devletimizin. Allah devletimize zeval vermesin. Burada STK’lara da büyük görevler düşüyor. Sizler hem bizleri hem de devletin ilgili kurumlarını çalıştıracaksınız. Hazırladığınız projelerle, etkinliklerle bizlere yön göstereceksiniz. Bilhassa etkinlik ve eğitim için bize proje getirin” dedi.

Erciyes Üniversitesi’nin karşısında Büyükşehir Belediyesi’nin çok büyük bir engelsiz yaşam merkezini hizmete sunmaya hazırlandığını ifade eden Başkan Yalçın, kendilerinin de Yukarı Talas’ta bir engelsiz yaşam merkezi yapacaklarını dile getirerek, “İzmir’de yaşayan bir hayırseverimiz Talas’ta engelsiz yaşam merkezi yapma sözü verdi. Biz de bunun üzerine İstanbul Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi’ni gezdik ve incelemelerde bulunduk. Gerçekten çok güzel yapmışlar, hoşumuza gitti. Biz de Yukarı Talas’ta Seyir tepesi olarak bilinen yerin az ilerisine yapacağımız merkezin avan projesini hazırladık. Burayı en kısa sürede ilçemize kazandırmaya çalışacağız” diye konuştu. Programda söz alan Kayseri Otizm Çocuk ve Gençlik Spor Eğitim Merkezleri Derneği Başkanı Kısmet Seken de Başkan Yalçın’a kendilerine sağladığı katkılardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter olarak görev yaptığı dönemde bizlere büyük katkıları olmuştu. Şimdi de burada yine bizlerle birlikte ve bizi dinlemeye hazır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim çocuklarımızın sosyal hayatına canlılık katacak bir sosyal tesise ihtiyacımız var. Bu hususta ve diğer tüm sorunlarımızda yanımızda olacağınızdan şüphemiz yok. Kendilerine ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Melikgazi RAM yetkilisi Volkan Karakuş da Talas’ta özel eğitim okulu olmadığına dikkat çekerek, “Bu program için Başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ederiz. Bu çocuklarımızın ilaçlı tedavisi yok. En büyük gelişim, eğitim ve sosyal etkinlikle sağlanıyor. Bu bakımdan Talas’a bir özel eğitim okulu kazandırılırsa çok iyi olur. Sizin bu konuda öncülük edeceğinize inanıyoruz” şeklinde görüşlerini aktardı. Programda söz alan veliler de kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, çocukların gelişimine kapı aralayacak sosyal tesis ve etkinlik noktasında destek istediler. Başkan Yalçın da kendilerine eğitim ve etkinlik konusunda proje getirdikleri takdirde her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

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