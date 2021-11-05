Başkan Yalçın: “Öğrencilerimizin her zaman yanındayız”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ta her zaman öğrencilerin yanlarında olduklarını söyledi.

Başkan Yalçın, Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’deki kurslarda İngilizce eğitimi alan kursiyerleri ziyaret etti. Başkan yardımcıları ve yetkililerin de hazır bulunduğu ziyarette sınıfları tek tek dolaşan Başkan Yalçın, kursiyer ve eğitmenlerle buluştu.

Eğitime her zaman destek verdiklerini belirten Başkan Yalçın, yabancı dil öğrenmenin önemine değinerek, “Her kim iki dil bilirse biz onu iki kişi sayarız denir. Bununla birlikte dünyanın bilim dilini öğreniyorsunuz burada. Sizin aldığınız bu eğitim çok önemli, bir o kadar da geç kalmış ama bununla da yetinmememiz gerektiğini belirmek istiyorum. Bir süre sonra inşallah birinci, ikinci ve üçüncü kuru bitirmiş ve kendinizi donanımlı yetiştirmiş olacaksınız” dedi.

Dünyadaki küresel yarışın günümüzde değiştiğine dikkat çeken Başkan Yalçın, “Artık dünyada öyle bir küresel yarış var ki şimdiye kadar çalışkanla tembeller arasında yarış olurdu. Az çalışanla çok çalışan arasındaydı. Şimdi çok çalışanlarla daha çok çalışanlar arasında geçiyor. Artık büyük balık küçük balığı yutmuyor, hızlı balık yavaş balığı yutuyor. Bilime kim çabuk ulaşırsa o hızlı balık. Büyüklük bilime çabuk ulaşmakla oluyor. Onun için çok önemli bir hizmet belediyemizin bu kursları. Katıldığınız bu kurslar öyle sıradan basit kurslar değil. Bu açığı kapatmak için size sunduğumuz bu fırsatı iyi değerlendirmenizi belirtip başarılar diliyorum” diye konuşturdu.

Başkan Yalçın, öğrencilere tavsiyelerde de bulunarak, “Bununla beraber başka donanımlar da kazanın. Mesela müzikle alakalı çok güzel kurslarımız var. Sporla alakalı güzel kurslar var. Yine üniversiteye bitirmiş bir öğrencide enstrüman çalacak kadar müzik eğitimi almalı. Bir yabancı dil şart. Bir de bir spor dalında lisans sahibi olacak kadar o sporu yapabilmeli. Allah zihin açıklığı versin. Bize güvenip buraya geldiğiniz için de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Yalçın, kursiyerlere kaynak kitap, öğretmenlere de kalem armağan etti.